Sihirbaz Nwakaeme! Şapkadan yine tavşan çıkardı

Fırtına'nın sihirbazı Anthony Nwakaeme, dün öyle bir asist yaptı ki şapka çıkarmamak elde değildi... 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 42. dakikada sol kanatta topla buluştu. Ceza alanına doğru koşu yapan Jorge Djaniny'ye yaklaşık 50 metreden muhteşem bir havadan ara pas gönderdi. Djaniny de bu ikramı geri çevirmedi ve skor 2-0'a geldi. Beşiktaş derbisinde de gol pası veren Nwakaeme, böylece üst üste 3 maçta 1 gol, 2 asistle 3 gole katkı sağladı. Bu sezon ligde 12 maça çıkan bordo-mavili yıldız, toplam 5 gol, 4 asistle 9 gole etki etti. Sihirbaz, 87'de alkışlar eşliğinde yerini Serkan'a bıraktı. Nwakaeme, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Çok güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımız arkamızda olmaya devam etsin. Arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.