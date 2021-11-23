Haberler Trabzonspor Sihirbaz Nwakaeme! Şapkadan yine tavşan çıkardı

Sihirbaz Nwakaeme! Şapkadan yine tavşan çıkardı

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor Gaziantep FK'yı sahasında 3-0 ile mağlup etmeyi başardı. Bordo-mavili ekipte performansıyla parmak ısırtan Nwakaeme, havadan müthiş bir ara pası vererek Djaniny’ye golü attırdı. Nijeryalı yıldız üst üste 2. maçında da asist yaptı, 9 gole katkı sağladı. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Sihirbaz Nwakaeme! Şapkadan yine tavşan çıkardı

Fırtına'nın sihirbazı Anthony Nwakaeme, dün öyle bir asist yaptı ki şapka çıkarmamak elde değildi... 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, 42. dakikada sol kanatta topla buluştu. Ceza alanına doğru koşu yapan Jorge Djaniny'ye yaklaşık 50 metreden muhteşem bir havadan ara pas gönderdi. Djaniny de bu ikramı geri çevirmedi ve skor 2-0'a geldi. Beşiktaş derbisinde de gol pası veren Nwakaeme, böylece üst üste 3 maçta 1 gol, 2 asistle 3 gole katkı sağladı. Bu sezon ligde 12 maça çıkan bordo-mavili yıldız, toplam 5 gol, 4 asistle 9 gole etki etti. Sihirbaz, 87'de alkışlar eşliğinde yerini Serkan'a bıraktı. Nwakaeme, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Çok güzel bir galibiyet oldu. Taraftarımız arkamızda olmaya devam etsin. Arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

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