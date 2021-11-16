Trabzonspor rekor peşinde! 2 maç sonra...

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 12 haftada 30 puan toplayarak namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, birçok rekora da imza atmıştı. 10 Kasım 2020 tarihinde göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dış sahada oynadığı 24 maçta bileği bükülmeyen bordo-mavililer, 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırarak kulüp tarihine geçmişti.
12'nci haftalar itibariyle tarihinde en yüksek puan ortalamasına ulaştığı ikinci dönemi yaşayan Karadeniz Fırtınası, ayrıca 2010-11'den sonra ligde 12. haftalar itibariyle de ilk kez zirvede yer aldı. Fırtına tüm istatistiklerde en önde.
AVCI iLE iLKLERi BAŞARIYOR
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilklere imza atan ve şampiyonluk yolunda önemli bir aşama kaydeden Trabzonspor, yeni rekor peşinde. Avcı ve öğrencileri, milli ara sonrası oynanacak Gaziantep FK ve Karagümrük (D) maçlarını kaybetmemesi halinde 27 sezon sonra kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu egale edecek. Bordo-mavililer, 1994-95 ve 1995-96 sezonlarını içeren 1995 yılında 26 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmemişti. Süper Lig'de 24 maçtır yenilmeyen Fırtına hedefi önce rekoru egale etmek ardından seriyi daha da geliştirmek.