Tam motivasyon vakti

Süper Lig'de 30 puanla lider olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, işi sıkı tutuyor. Camiada ve ulusal basında dillendiren şampiyonluk söylemlerinin etkisiyle takımda bir rehavet oluşmasını istemeyen başarılı hoca bu konunun üzerinde dikkatlice duruyor. Tecrübeli teknik adam, Gaziantep maçı öncesi oyuncularla bir görüşme yaptı ve uyarılarda bulundu. Ayrıca futbolcularla bire bir görüşmelerin sayılarını artıracak bordo-mavili hocanın, "Şimdi daha çok motive olma, daha çok mücadele etme zamanı. Bu kimlik bizi başarılı kılacaktır" dediği belirtildi.