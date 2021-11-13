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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: İtalyan gazeteci duyurdu! "Mert Çetin için istenen rakam..."

Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 30 puanlı lideri Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sol bek ve sol açık transferinde girişimlerini sıklaştıran bordo-mavililerde stoper arayışları da devam ediyor. Fırtına'da gündeme gelen son isim ise Mert Çetin oldu. Hellas Verona'da forma giyen futbolcu ile ilgili son gelişmeleri İtalyan Gazeteci Tommaso Badia fotomac.com.tr'ye değerlendirdi. İşte o açıklamalar... (Kemal Tamtürk / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 18:25 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 18:26
İtalyan gazeteci duyurdu! "Mert Çetin için istenen rakam..."

Süper Lig 'in zirvesini tek başına domine eden ve en yakın rakibi Hatayspor'a 7 puan fark atan Trabzonspor 'da ocak ayı için transfer çalışmaları başladı.

İtalyan gazeteci duyurdu! "Mert Çetin için istenen rakam..."

Sol bek, stoper ve kanat pozisyonlarına takviye yapmaya hazırlanan bordo mavililer, stoper transferi için gündemine Verona'da forma giyen milli stoper Yıldırım Mert Çetin'i aldı.

İtalyan gazeteci duyurdu! "Mert Çetin için istenen rakam..."

GİRİŞİM YAPILACAK

Trabzonspor, sezon öncesi de ilgilendiği Yıldırım Mert Çetin'i transfer listesine ekledi. Fırtına, 24 yaşındaki savunmacı için girişimlere başlayacak.

İtalyan gazeteci duyurdu! "Mert Çetin için istenen rakam..."

İTALYAN GAZETECİ FOTOMAÇ'A KONUŞTU

Hellas Verona'ya yakınlığı ile bilinen gazeteci Tommaso Badia, Mert Çetin transferi ile ilgili gelişmeleri Fotomaç'a değerlendirdi.

İtalyan gazeteci duyurdu! "Mert Çetin için istenen rakam..."

Verona'da bu sezon sadece 2 maçta forma giymesine dikkat çeken Badia, "Mert Çetin Verona'dan ayrılacak. Verona'da forma giyemediği için ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan gazeteci duyurdu! "Mert Çetin için istenen rakam..."

Trabzonspor'a transferi konusunda da konuşan Badia, "Trabzonspor istenilen rakamı verebilirse bu transfer gerçekleşir" dedi.

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