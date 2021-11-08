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TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır Fotomaç'a konuştu: Ben yok biz var

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile tamamlanırken maça kurtarışlarıyla damga vuran isim Uğurcan Çakır oldu. Fırtına'nın kaptanı maç sonu Fotomaç'a konuştu. Uğurcan zaferin sırrını paylaştı: Bu takımda hata da başarı da herkesin.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır Fotomaç'a konuştu: Ben yok biz var

Trabzonspor lider gittiği Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönerek rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı. Fırtına'da maçın kahramanlarından olan Uğurcan Çakır başarılarının sırrını açıkladı.

Fotomaç'a konuşan yıldız eldiven "Ben yok biz var en önemli sırrımız bu. Takımdaki kimse bireysel olarak başarıyı üstlenmiyor, oynayan oynamayan herkes bu seneye inanıyor. Bizim takımda hata da başarı da herkesin" ifadelerini kullandı. Uğurcan şampiyonluğu hedeflediklerini ancak daha yolun başında olduklarını kaydetti. 25 yaşındaki kaleci "Tüm Türkiye bizim şampiyonluğu ne kadar istediğimizi, şampiyon olmak için nasıl mücadele ettiğimizi gördü. Bu yolun sonunda mutlu olacağımıza inanıyoruz ama daha yolun başında olduğumuzu da biliyoruz" dedi.

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