TRABZONSPOR HABERLERİ - Uğurcan Çakır Fotomaç'a konuştu: Ben yok biz var

Trabzonspor lider gittiği Beşiktaş deplasmanından 3 puanla dönerek rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkardı. Fırtına'da maçın kahramanlarından olan Uğurcan Çakır başarılarının sırrını açıkladı.

Fotomaç'a konuşan yıldız eldiven "Ben yok biz var en önemli sırrımız bu. Takımdaki kimse bireysel olarak başarıyı üstlenmiyor, oynayan oynamayan herkes bu seneye inanıyor. Bizim takımda hata da başarı da herkesin" ifadelerini kullandı. Uğurcan şampiyonluğu hedeflediklerini ancak daha yolun başında olduklarını kaydetti. 25 yaşındaki kaleci "Tüm Türkiye bizim şampiyonluğu ne kadar istediğimizi, şampiyon olmak için nasıl mücadele ettiğimizi gördü. Bu yolun sonunda mutlu olacağımıza inanıyoruz ama daha yolun başında olduğumuzu da biliyoruz" dedi.