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Trabnzonspor Gervinho'nun boşluğunu Ola Brynhildsen ile dolduracak!

Trabzonspor, Rizespor ile oynadığı maçta bağlarından sakatlanan ve sezonu kapatan Gervinho yerine arayışlarına başlamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı da maçın ardından bir kanat transferi yapacaklarını belirtirken, o ismin Ola Brynhildsen olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 13:20
Trabnzonspor Gervinho'nun boşluğunu Ola Brynhildsen ile dolduracak!
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Trabzonspor'da ara transfer hareketliliği erken başladı. Fırtına, sezonu kapatan Fildişi Sahilli forvet Gervinho'nun yerini tanıdık bir isimle doldurma kararı aldı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, gündemdeki isim Molde maçlarından hatırladığımız Ola Brynhildsen. 22 yaşındaki Norveçli forvet, sol ve sağ kanatta görev yapıyor.

Trabnzonspor Gervinho'nun boşluğunu Ola Brynhildsen ile dolduracak!

Süratli futbolunun yanı sıra gol noktalarında da iş bitirici olan Ola Brynhildsen için girişimler başladı. Gervinho'nun sözleşmesini dondurma kararı alan kurmaylar, o boşluğu genç Norveçli ile doldurmak istiyor. Geleceği olan Brynhildsen için 1.5 milyon Euro'luk bir bedel gözden çıkarılmış durumda.

Trabnzonspor Gervinho'nun boşluğunu Ola Brynhildsen ile dolduracak!

Bu sezon Molde forması ile toplamda 32 maça çıkan 22 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu 7 gol atarken 13 de asist yaptı. Ola Brynhildsen Norveç Ligi'nde ise takımı Molde'ye 25 maçta 3 gol, 10 asistlik katkı sağladı. Konferans Ligi'nde 4 maça çıkan Brynhildsen, bu sınavlarda 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Trabnzonspor Gervinho'nun boşluğunu Ola Brynhildsen ile dolduracak!

FUTBOLUYLA İZ BIRAKTI

Bordo-mavili taraftarlar Ola Brynhildsen'i UEFA Konferans Ligi'nde oynanan maçlardan hatırlıyor. Son derece atletik olan Norveçli forvet Trabzonspor'a 2 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Brynhildsen göze hoş gelen futboluyla iz bıraktı.

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