Trabnzonspor Gervinho'nun boşluğunu Ola Brynhildsen ile dolduracak!

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Trabzonspor'da ara transfer hareketliliği erken başladı. Fırtına, sezonu kapatan Fildişi Sahilli forvet Gervinho'nun yerini tanıdık bir isimle doldurma kararı aldı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, gündemdeki isim Molde maçlarından hatırladığımız Ola Brynhildsen. 22 yaşındaki Norveçli forvet, sol ve sağ kanatta görev yapıyor.

Süratli futbolunun yanı sıra gol noktalarında da iş bitirici olan Ola Brynhildsen için girişimler başladı. Gervinho'nun sözleşmesini dondurma kararı alan kurmaylar, o boşluğu genç Norveçli ile doldurmak istiyor. Geleceği olan Brynhildsen için 1.5 milyon Euro'luk bir bedel gözden çıkarılmış durumda.