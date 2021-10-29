Savunma bakanları

Bordo-mavili takımın savunmadaki vazgeçilmezleri Edgar ve Hugo, geride kalan 10 hafta sonunda rakipler göz açtırmadı. 10 maçta da forma giyen Edgar, 60 ikili mücadelenin 32'sini; 26 hava topunun da 13'ünü kazandı. 8 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Hugo ise 57 ikili mücadelenin 35'inde, 28 hava topunun da 21'inde başırılı oldu.
Bordo-mavili takımın savunmadaki vazgeçilmezleri Edgar ve Hugo, geride kalan 10 hafta sonunda rakipler göz açtırmadı. 10 maçta da forma giyen Edgar, 60 ikili mücadelenin 32'sini; 26 hava topunun da 13'ünü kazandı. 8 Süper Lig karşılaşmasında görev yapan Hugo ise 57 ikili mücadelenin 35'inde, 28 hava topunun da 21'inde başırılı oldu.