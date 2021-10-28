Trabzonspor haberleri | Abdullah Avcı'dan Rizespor sözleri "Köprü olacağım"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi, Rizeli olup Trabzonspor'da görev yapan bir teknik adam olarak, dostluk mesajları vermeye devam etti. Avcı, TSYD Trabzon dergisine Rize ve Trabzon, Rizespor ve Trabzonspor üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Komşu kentlerin benzerliklerine yönelik soruya Avcı, "Yörenin insanları aslında birbirine çok yakın. İnsani olarak duygusal her iki tarafın insanı da. Duygularını olumlu ya da olumsuz, hiç arası olmadan ya dipte ya da tepede yaşıyorlar. Dışarıdan rekabet var gibi de gözükse yakın olduklarını düşünüyorum. Trabzon futbolda çok önemli işler yapmış, şehir biraz daha büyük ama yörenin insanlarının duyguları bence çok yakın birbirine. Bu yörenin insanı olarak onları çok ayırt edemiyorum" dedi.





Çaykur Rizespor'un 1'inci lige çıkması ve şampiyonluklarında Trabzonspor'dan transfer edilen oyuncuların yer aldığı, Trabzonspor'un şampiyonluk yıllarında da Rize'den minibüslerle gelen taraftarların desteğinin hatırlatılması üzerine Avcı, yeniden bu havanın yakalanması temennisinde bulundu. Avcı, "Bunlara umarız biz vesile oluruz. Ben bir Rizeli olarak Trabzon'a gelirken destek veren de vardı, gitme diyen de vardı. Ben de şu ifadeyi kullandım; "Ben Rize ile Trabzon arasındaki köprüyü oluşturacağım, onun için gidiyorum" dedim. 72 kilometreyi daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum. Şimdi artık yollar yapıldı, mesafeler kısaldı. Bence duygular da aynı şekilde. Eskide kalmış, geçmişte kalmış şeyleri bugüne taşımanın bence anlamı yok" diye konuştu.



