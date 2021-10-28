Yabancı coşkusu

Fırtına'yı zirveye yabancı oyuncuları taşıdı. Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz devi, ligde ve Avrupa'da toplam 14 resmi maça çıktı. Bu periyotta fileleri toplam 25 kez sarstı. Ligde 20 gol atan Trabzonspor'da, 18'i yabancıdan sadece 1'i Yusuf Sarı'dan geldi. Bir golü ise Konyaspor maçında Hadziahmetovic kendi kalesine gönderdi.
Fırtına'yı zirveye yabancı oyuncuları taşıdı. Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz devi, ligde ve Avrupa'da toplam 14 resmi maça çıktı. Bu periyotta fileleri toplam 25 kez sarstı. Ligde 20 gol atan Trabzonspor'da, 18'i yabancıdan sadece 1'i Yusuf Sarı'dan geldi. Bir golü ise Konyaspor maçında Hadziahmetovic kendi kalesine gönderdi.