Yeni hedef 26

Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bundan sonraki süreçte 1995 yılında, 26 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmayı hedefliyor. Süper Lig'de 22 maçtır yenilmeyen bordo-mavililer, bu hedefe ulaşması halinde ise kulüp tarihinde bir ilke imza atmış olacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bundan sonraki süreçte 1995 yılında, 26 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmayı hedefliyor. Süper Lig'de 22 maçtır yenilmeyen bordo-mavililer, bu hedefe ulaşması halinde ise kulüp tarihinde bir ilke imza atmış olacak.