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Yeni hedef 26

Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bundan sonraki süreçte 1995 yılında, 26 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmayı hedefliyor. Süper Lig'de 22 maçtır yenilmeyen bordo-mavililer, bu hedefe ulaşması halinde ise kulüp tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 06:50
Yeni hedef 26
Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri, bundan sonraki süreçte 1995 yılında, 26 maçlık yenilmezlik rekorunu kırmayı hedefliyor. Süper Lig'de 22 maçtır yenilmeyen bordo-mavililer, bu hedefe ulaşması halinde ise kulüp tarihinde bir ilke imza atmış olacak.
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