TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un gurbetçi yıldızı Yunus Mallı'ya Katar'dan talip çıktı

Abdullah Avcı'nın ilk transferlerinden birisi olan gurbetçi oyuncu Yunus Mallı sezona Yunanistan'da hazırlanmıştı. Fourtonis'in sakatlanmasından sonra Olympiakos'tan gelen teklifi Trabzonspor'da sürekli forma giyeceği inancıyla reddetmişti. Ancak geride kalan ilk 9 haftada sadece Malatyaspor maçında 7 dakika sahada kaldı.

Karadeniz Gazete'de yer alan habere göre gurbetçi oyuncu hala piyasası varken teklifleri değerlendirme kararı aldı. Gelen bilgilere göre milli futbolcunun önünde şu anda Katar'dan gelen bir teklif var.

İstanbul'da başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir görüşme yapacak olan Yunus'un menajeri İlhan Mallı bu teklifi masaya yatıracak. Eğer iki taraf arasında bir anlaşma olursa Yunus'un Katar'dan gelen teklifi değerlendirmesinin önü açılacak.