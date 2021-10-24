SPOR HABERİ - Süper Lig'in şampiyonunu açıkladılar! İşte sezon sonu puanları

Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.

Süper Lig'de 10. haftanın sonlarına yaklaşılırken, alınan sonuçlar neticesinde Euro Club Index şampiyonunu duyurdu.

ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Ünlü analiz sitesi, lig sonunda Trabzonspor'un şampiyon olacağını; Giresunspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un küme düşeceğini iddia etti.

Öte yandan Euro Club Index'e göre; Galatasaray 73 puanla ikinci olurken, Fenerbahçe 72 puanla üçüncü, Beşiktaş ise 68 puanla 4. sırada yer aldı.