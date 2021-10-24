TRABZONSPOR HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Göztepe-Trabzonspor maçı yorumu

AHMET ÇAKAR - KALİTE 3 PUANI KAZANDIRDI Trabzonspor belki de sezonun en kötü futbolunu oynadı. En az pozisyon bulduğu maçlardan biriydi. Adeta bir defa geldiler, o pozisyonda da golü yaptılar. İlk yarıya bakıyoruz; Trabzonspor tel tel döküldü. Göztepe, inanılmaz arzulu ve konsantre oynadı. Çok net pozisyon bulmasalar da çok fazla oyuncu ile ve birçok defa Trabzon ceza alanına girdiler.

İlk yarıda maçın hakimi, maçı domine eden Göztepe oldu. Fakat ne gariptir, 2. yarı Göztepe oyundan düştü ya da Maestro hoca 'oyunu biraz daha geride kabul edeyim' dedi. Bu da tabii Trabzonspor'un ekmeğine yağ sürdü. Yazının başında da dediğim gibi, Trabzon ilk defa etkili geldi. Abdülkadir Ömür'ün pas zamanlaması çok iyiydi, Gervinho'nun vuruşu ile gol geldi.