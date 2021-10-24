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TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonsporlu Marek Hamsik'ten Göztepe maçı öncesi büyük fedakarlık!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, liderliği perçinlemek adına Göztepe maçına çıkarken, başarılı bir sınav verdi ve maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bununla beraber Trabzonspor'da öne çıkan isimlerden biri de Marek Hamsik oldu. Slovak yıldız, oynadığı futbolla alkış alırken, maça büyük bir fedakarlık yaparak çıktığı belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzonsporlu Marek Hamsik'ten Göztepe maçı öncesi büyük fedakarlık!

Bordo-mavili ekibin yıldızı Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı'nda sakatlanmıştı. 34 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde takım arkadaşlarını yalnız bırakmıştı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu hafif ağrıları bulunmasına rağmen maç öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Önemli bir fedakarlık yapan Hamsik, Avcı'ya bu maçta mutlaka oynamak istediğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı da sağlık heyetinden onayı aldıktan sonra Marek Hamsik'i 11'de sahaya sürdü. 34 yaşındaki futbolcu, Berat ve Abdülkadir ile atakları organize etti. 12.5 km ile Fırtına'nın en çok koşan futbolcusu oldu. Berat Özdemir de 11.4 km ile ikinci...

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