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Trabzonsporlu Vitor Hugo Göztepe maçında korkuttu!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında İzmir ekibi Göztep'ye konuk olan bordo-mavililer, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bununla beraber Trabzonsporlu Vitor Hugo, maçın 18. dakikasında yaşadığı pozisyon sonrası korkuttu. İşte o anlar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 22:13
Trabzonsporlu Vitor Hugo Göztepe maçında korkuttu!

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor , Göztepe 'ye konuk olurken, karşılaşmanın 18. dakikasında çok tehlikeli bir an yaşandı.

Göztepe'nin Senegalli forveti Cherif Ndiaye ile Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışma sonucunda iki futbolcu da yerde kalırken, Hugo'nun kaşı açıldı. Sağlık görevlileri hemen oyun alanına girerken, iki oyuncuya da ilk müdahale saha içinde yapıldı. Hugo'nun kaşı bantlanırken, yıldız oyuncu tedavisinin ardından oyuna dönebildi. Ndiaye ise ciddi bir sorun yaşamadı.

(GÖRÜNTÜ BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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