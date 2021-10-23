Göztepe Trabzonspor maçı canlı izle | Göztepe TS maçı canlı | Trabzonspor maçı izle

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Lider Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Fırtına'da hedef, İzmir deplasmanından da kayıpsız dönerek koltuğu sağlamlaştırmak. Ev sahibi ise Kasımpaşa galibiyetinin ardından Trabzonspor'u da mağlup ederek seri yakalamak istiyor.

Göztepe Trabzonspor maçını canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can,Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Cherif, Lourency, Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny.

BAKASETAS KADRODA YOK!

Trabzonspor'da son antrenmanda sakatlanan Bakasetas, kadroda yer almadı. Bordo mavililerde ayrıca Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme ve Bruno Peres de kadroda yer almadı.