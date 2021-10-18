Trabzonspor taraftarı tribün şov yaptı!

Trabzon'da günler öncesinden belirlenen kapasitedeki biletlerin tamamını tüketen bordo-mavili futbolseverler, Şenol Güneş Stadı'nda kapasitenin yüzde 50'sini doldurmayı başardı. Bordo-mavili taraftarlar, liderlik derbisinde zirve mücadelesi verdikleri sarı-lacivertliler karşısında takımlarını yalnız bırakmadı. Misafir ve görevlilerle birlikte stattaki seyirci sayısı yaklaşık 25 bini buldu.



TRİBÜNLER SUSMADI

Trabzonspor, bu sezon iç sahada en yüksek taraftar sayısına ulaşıp sezon rekorunu da kırdı. Tribünde adeta bir renk cümbüşü oluşturan Trabzonsporlu futbolseverler, güçlü rakiplerine deplasmanı hissettirdi. 90 dakika boyunca hiç susmadan Fırtına'yı destekleyen bordomavililer, yaptıkları coşkulu tezahüratlarla futbolcuları ateşledi. Tribünde adeta bir renk cümbüşü oluşturan Trabzonsporlu futbolseverler, son dakikalarda gelen gollerle birlikte galibiyeti doyasıya kutlarken, adeta Karadeniz'i inlettiler.



TARAFTAR GRUPLARI TEK SES OLDU

Dev derbide taraftar grupları, organize bir harekete imza attı. Yönetimin kararıyla doğu tribününün tamamı taraftar gruplarına ayrılmıştı. Yeni sistemle beraber tüm taraftar grupları birlikte hareket edip tek ses oluşturdu. Aynı tribünde oturan taraftar grupları, Karadeniz Fırtınası'nı hep birlikte destekleyip büyük bir tribün gücü oluşturdu.



FIRTINA'YA ALKIŞ FENERBAHÇE'YE ISLIK

Tribünlerde organize bir şekilde hareket eden bordo-mavili taraftarlar, maç içinde kalarak takımlarına büyük bir destek verdi. Tribünler, top Fırtına'dayken alkışlarla destek verdi. Fenerbahçe topla oynarken ise stadı adeta ıslıklarla inlettiler.



KAPTAN UĞURCAN'DAN ÜÇLÜ

Kolbastıdan sonra tüm takım bu sefer üçlü şov yaptı. Trabzonsporlular, kaptan Uğurcan'ı orta sahada daire içine aldı. Uğurcan da tüm tribünlere üçlü çektirirken, bordo-mavililer Fenerbahçe galibiyetini büyük bir coşkuyla kutladı.



KOLBASTI ŞOV

Trabzonsporlu futbolcular, derbi galibiyetini ve liderliği taraftarlarıyla doyasıya kutladılar. Orta sahada toplanan bordo-mavili oyuncular, çalan müzik eşliğinde Kolbastı oynadılar.



HER PASTA OLEY TEZAHÜRATI

Skor 3-1 olduktan sonra büyük bir coşku yaşayan Trabzonspor tribünleri, takımlarının pas trafiğini de coşkuyla karşıladı. Bordo-mavili futbolcular her pas yaptığı esnada 'Oley' tezahüratlarıyla takımlarını desteklediler.