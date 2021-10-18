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Yusuf Sarı ilk gol sevincini yaşadı

Karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanan Nwakaeme'nin yerine oyuna giren Yusuf Sarı, dün akşam skoru belirleyen adamdı. 90. dakikada Fenerbahçe ağlarını havalandıran Trabzonspor genç yıldızı, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Yusuf Sarı ilk gol sevincini yaşadı
Karşılaşmanın 43. dakikasında sakatlanan Nwakaeme'nin yerine oyuna giren Yusuf Sarı, dün akşam skoru belirleyen adamdı. 90. dakikada Fenerbahçe ağlarını havalandıran Trabzonspor genç yıldızı, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. 41 kez topla buluştuğu maçta yüzde 96.6 pas isabetiyle oynayan 22 yaşındaki futbolcu, 3 ikili mücadele kazandı, 1 isabetli orta yaptı, savunmada da iki top kaptı.
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