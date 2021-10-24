Altın ayak Gervinho!

Lider Trabzonspor dün Göztepe'yi mağlup ederek çok kritik bir galibiyet aldı. 'Bay Beyin' Nwakaeme yoktu, son haftalarda Süper Lig'i kasıp kavuran ve 7 golle zirvede yer alan Bakasetas yoktu, tecrübeli abidesi Peres yoktu. Hatta eşi doğum yaptığı için Cornelius da özel uçakla son anda İzmir'e geldiği için ilk 11'e alınmamıştı. Ancak Gervinho vardı. 34 yaşındaki sol kanat harika bir gol atarak zirvenin bordo- mavi kalmasını sağladı ve "Ben buradayım. Merak etmeyin" mesajı verdi.



76'DA KENARA ALINDI

56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasını alan Fildişi Sahilli futbolcu, mermi gibi ilerledi ve çok şık bir vuruşla Göztepe filelerini sarstı. Bu gol aynı zamanda 3 puanı getirdi. Yeni Malatya'dan sonra İzmir ekibinin filelerini de yine deplasmanda sarsan tecrübe abidesi, aldığı sorumluluk ve etkili performansı ile futbol dersi verdi. Son derece çalışkan olan Gervinho, 76'da kenara alındı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 24'e yükseltirken, Göztepe 8 puanla 18. sırada kaldı.



SİNİRLER BİRAZ GERİLDİ

İlk yarının bitiminde sinirler gerildi. Hakemin son düdüğünden sonra Göztepeli Atınç Nukan, hakeme bir pozisyon için uyarıda bulunurken Hamsik buna tepki gösterip elini itti. Bu sırada kısa bir gerginlik yaşandı. Fakat araya giren iki takım oyuncuları olayları büyümeden önledi.



TAZE BABA KULÜBEDE

Trabzon'un Danimarkalı yıldızı Cornelius, doğum sürecinde eşinin yanında olmak için ülkesine gitmişti. Cuma günü baba olan Cornelius, dün 12.00 civarında Danimarka'dan özel uçakla İzmir'e geldi. Oyuncuyu otel lobisinde karşılayan teknik ekip, fedakarlığı nedeniyle teşekkür etti.



HALİL 51 MAÇ SONRA!

Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar uzun süre sonra bir maçta takımını yalnız bıraktı. Sakatlığı bulunan tecrübeli futbolcu, 51 maç sonra sahaya çıkamadı. Kasımpaşa sınavını sakatlığı nedeniyle tamamlayamayan Halil Akbunar'ın yerine Lourency forma giydi.