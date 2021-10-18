Dikkat lider!

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğe yükseldi. Şenol Güneş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 3. dakikada Rossi'nin golüyle geriye düşen bordo-mavililer, Bakasetas (25 ve 87 Pen.) ve Yusuf Sarı'nın (90) sayılarıyla galibiyete uzandı. Fırtına bu sonuçla puanını 20'ye çıkararak, 19 puanda kalan Fenerbahçe'yi geçti ve zirveyi ele geçirdi. Kim Min Jae'nin 23'te atılmasıyla 70 dakikayı aşan süre on kişi oynayan Fenerbahçe ise 2. sıraya geriledi.
3.'SÜNDE REDDETMEDİ
Bordo-mavili takım bu sezon iki defa ayağına gelen liderlik şansını kullanamamıştı. 6'ncı haftada lider Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile berabere kalmasıyla zirve şansı yakalayan bordo-mavililer, İH Konyaspor ile 2-2 berabere kalıp fırsatı kullanamadı. 7'nci haftada da lider Beşiktaş, Altay'a mağlup oldu. Trabzonspor ise bu kez Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve ikinci kez liderlik şansını tepti.