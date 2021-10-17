Yunan derbisi!

Dev maç Yunan basının da yakın takibinde... Gazeteler, bordo-mavililerde Siopis ve Bakasetas, Fenerbahçe'de ise Dimitris Pelkas'ın maçın kilit oyuncuları olacağını belirtti. Vitor Pereira'nın 2015'teki Olympiakos- Panathinaikos derbisi öncesi Pana'nın en ateşli tribünü olan 'Gate 13'e elleriyle 'Gelin' işareti yapması da hatırlatılarak, "Atina derbisinde yaptıklarını Trabzon'da tekrarlarsa büyük bedeller ödeyebilir. Artık çok daha yaşlı ve olgun. Tekrarlamayacak kadar zeki" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu maçta saha karışmış, 2-1 kazanan Panathinaikos'un 3 puanı silinip, 2 maç saha kapama cezası verilmişti. Vitor Pereira da yıllar sonra olayları tahrikten 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.