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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçı öncesi takıma uyarı! "Herkes savaşacak"

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, ipleri sıkı tutuyor. İdmanlarda çabukluk+kuvvet çalışmalarına ağırlık veren Portekizli teknik adam; tüm oyunculardan pres yapıp, savunmaya yardım etmelerini isterken, zafer için savaşmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan Trabzonspor maçı öncesi takıma uyarı! "Herkes savaşacak"

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan antrenmanda oyuncular ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından hücum aksiyonları gerçekleştirdi. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. İrfan Can Kahveci yine kademeli olarak takımla çalışırken, oyuncuların yüksek motivasyonu dikkat çekti. Teknik direktör Pereira ile Mesut Özil arasındaki sıcak diyalog da gözden kaçmadı.

ÇABUK PAS, HIZLI HÜCUM
Milli ara boyunca idmanlarda çabukluk ve kuvvet çalışmalarına ağırlık verdiği görülen teknik direktör Vitor Pereira'nın Trabzonspor karşısındaki stratejisi de belli oldu. Portekizli hocanın, taktik plandan önce tüm oyuncularından sahada savaşmalarını istediği öğrenildi. Buna göre ileri 3'lüde yer alan isimler dahil herkes yarın sahada pres yapacak. Top rakipteyken adamını kovalayıp, savunmaya yardım edecek. Hücum aksiyonları ise çabuk ve dikine paslarla gerçekleştirilecek.

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