Bu kadar kolay adam atılmaz

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşma sonunda yaptığı açıklamalarda hakem Halis Özkahya'nın Hüseyin Türkmen'e çıkardığı kırmızı karta tepki gösterdi. Başarılı çalıştırıcı "Hakemin Hüseyin'e verdiği 2. sarı kart tartışılır. Ayağını uzatıyor, rakip Hüseyin'e takılıyor. Sonra bir sarı kart daha. Sarı kartlar bu kadar kolay çıkmamalı. Oyunu tam çevireceğimiz, daha fazla pozisyon bulacağımız anda kırmızı kart görüyoruz" sözleriyle hakem Özkahya'nın kararına isyan etti. Abdullh Avcı büyük uğraş verdiklerini belirtti ve artık hakem hatalarından puan kaybekmek istemediklerini de söyledi.



KAVGA MI EDELİM

Abdullah Avcı şöyle konuştu: "2 haftadır çok kırılmalar yaşıyoruz. İlk devrede saha dağılımımızda sıkıntılar vardı. 10 kişi kaldıktan sonra oyuncularım kazanmak için her şeyi denedi. Her türlü aksiyonu aldılar. Kenarları buldular, şut attılar ama olmadı. Bu kırılmaların üzerinden dönüşler takımın vazgeçmediğini ve karakterini gösterir. Şampiyonluğa giden bir takım bu kadar kolay kırmızı kart görmez. Herkes itiraz ediyor. Ben saha içinde kalmak istiyorum ama hep mi kavga edelim. Hep mi tartışalım"