Trabzonspor - Alanyaspor maçı CANLI | TS - Alanya maçı izle | Trabzonspor - Alanyaspor canlı skor

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Fırtına, Alanyaspor maçından alacağı galibiyetle beraber Süper Lig'in 7. haftasını lider kapatmak istiyor. Trabzonspor - Alanyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Alanyaspor maçı 27 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor - Uğurcan, Peres, Edgar, Hüseyin, İsmail, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakeme, Djaniny, Cornelius

Yedekler: Erce, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Koita, Gervinho, Salih, Yunus, Murat Cem, Ahmetcan, Serkan

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih, Umut, Efecan, Emre, Davidson, Diedhiou

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetiyor

LİGDE 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi. Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet, 10 beraberlik elde ederek 202 gündür yenilgi yaşamadı.

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