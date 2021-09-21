Sörloth resital sundu

Real Sociedad, sahasında ağırladığı Sevilla ile 0-0 berabere kalırken Sociedad'ın teknik direktörü Alguacil, eski Trabzonsporlu Sörloth'un performansını 'resital' olarak tanımladı. Alguacil, "Bir resital verdi. Harika bir maç çıkardı. Sadece uzun süredir 90 dakika oynamadığı için fiziksel olarak biraz eksik kalıyor " dedi.
Real Sociedad, sahasında ağırladığı Sevilla ile 0-0 berabere kalırken Sociedad'ın teknik direktörü Alguacil, eski Trabzonsporlu Sörloth'un performansını 'resital' olarak tanımladı. Alguacil, "Bir resital verdi. Harika bir maç çıkardı. Sadece uzun süredir 90 dakika oynamadığı için fiziksel olarak biraz eksik kalıyor " dedi.