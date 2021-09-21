Haberler Trabzonspor Sörloth resital sundu

Sörloth resital sundu

Real Sociedad, sahasında ağırladığı Sevilla ile 0-0 berabere kalırken Sociedad'ın teknik direktörü Alguacil, eski Trabzonsporlu Sörloth'un performansını 'resital' olarak tanımladı. Alguacil, "Bir resital verdi. Harika bir maç çıkardı. Sadece uzun süredir 90 dakika oynamadığı için fiziksel olarak biraz eksik kalıyor " dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 06:50
Sörloth resital sundu
Real Sociedad, sahasında ağırladığı Sevilla ile 0-0 berabere kalırken Sociedad'ın teknik direktörü Alguacil, eski Trabzonsporlu Sörloth'un performansını 'resital' olarak tanımladı. Alguacil, "Bir resital verdi. Harika bir maç çıkardı. Sadece uzun süredir 90 dakika oynamadığı için fiziksel olarak biraz eksik kalıyor " dedi.
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