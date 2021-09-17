Trabzonspor'da Nwakaeme Kasımpaşa'yı boş geçmiyor!

Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, gözler yine bu sezon kariyerinin en iyi başlangıcına imza atan Nwakaeme'de olacak. 2018-19 sezonu başında transfer edilen 32 yaşındaki sol kanat, 4 yıldır bordo-mavili formayı giyerken, 117 resmi karşılaşmada 37 kez sahne aldı. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa filelerini 6 kez sarstı ve Türkiye kariyerinin en fazla golünü İstanbul ekibine attı. Nwakaeme, Kasımpaşa'ya karşı 5 resmi müsabakada forma giydi. 2 karşılaşmayı boş geçen Nijeryalı yıldız 3 maçta ise 2'şer kez sahne aldı.



ZİRVE NWAKAEME'NİN

Süper Lig'de ilk 5 haftalık periyotta 10 gol kaydeden Trabzonspor'un en skorer ismi ise Nwakaeme oldu. Nijeryalı sol kanat ligde 4 maçta 4 gol kaydederken, onu 2 golle Bakasetas takip etti. Bordo-mavililerde Gervinho, Hamsik, Djaniny ve Cornelius da 1'er golle skora katkı sağladı.



SERİYE DEVAM PLANLARI

Nwakame, bu sezon Malatya (5-1), Sivasspor (2-1), Giresun (1-0) ve G.Saray (2-2) karşılaşmalarında sahne aldı. Geride kalan 4 haftayı boş geçmeyen 32 yaşındaki yıldız, Kasımpaşa'yı gollerine devam ederek serisini sürdürmeyi hedefliyor.