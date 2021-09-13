Son dakika spor haberi: Spor yazarları 2-2 sona eren Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Nitekim, genç ve dinamik Cimbom Emre Kılınç'ın attığı iki golle büyük bir avantaj yakalamıştı, üç puanı hanesine yazdırmak adına. Abdullah Hoca'nın devre bitimine 5 dakika kala yaptığı iki oyuncu değişikliği (Abdülkadir Ömür ile İsmail'in yerine, Yusuf ile Trondsen'i aldı) kırılma noktası oldu. Takımının yediği iki golde hatalı olan iki ismin yerine girenler belki ağızlarıyla kuş tutmadılar ama Avcı hedefini Cornelius'un golüyle buldu (Yusuf skor 2-2'yken kalesine giden bir topun gol olmasını önledi).