Son dakika spor haberi: Spor yazarları 2-2 sona eren Trabzonspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu kadar rakip yarı alanda oynayan takımın rakip ceza sahası içinde bireysel hücum yerine daha fazla takım halinde organize olmuş hücum çeşitliliğini denemesi gerekir. Takım halinde daha alanların daraltıldığı ve akıl koyulmuş hücum kombinasyon çeşitliliği, savunma arkası opsiyonların toplu ve topsuz değerlendirilmesi, sırf bireysellikle değil kolektif aksiyonların olması lazım.
Oyunun son bölümünde her iki takım orta sahaları oyundan düşünce çok çabuk kale önlerine gidilen, takım bütünlüklerinin dağıldığı atanın galip geleceği bir maç seyrettik. Bordo-mavililer uzun pandemi sürecinden sonra kendi sahasında çıktığı derbi maçta rakibine deplasmanı hissettiremediği oyunun başlangıcının devamında hem yapılan oyuncu değişiklikleriyle hem de seyircinin oluşturduğu baskı atmosferiyle 'hissettirerek' sahadan 1 puanla ayrıldı.
YUNUS EMRE SEL - BÜYÜK HATALAR
Bugüne kadar oynadığı maçlarda ki, buna iki Roma maçı da dahil hücum oyunundaki zenginliği, topu rakip sahaya yıkma çabası ve pas trafiğindeki başarı yüzdeleriyle dikkat çeken Trabzonspor, Galatasaray maçının ilk yarısında bunların tamamından yoksundu. Trabzonsporlu oyuncular topa ilk dokunuşlarda çok fazla hata yaptı. Rakibini iyi analiz eden ve orta sahada oyun üstünlüğünü eline alan Galatasaray'a bir de bireysel hataların katkısı eklenince, Trabzonspor oyun disiplininden tamamen koptu.