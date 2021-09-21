2 oyuncudan kötü haber

Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'den kara haber geldi. Kulüp Doktoru Hakan Çelik, Parmak'ın sol uyluk arka adalesinde grade bir kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Dorukhan'ın da çekilen MR'ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem belirlendiği duyuruldu. İki oyuncunun da sahalara dönme süresinin 1-3 hafta olduğu öğrenildi.
Kasımpaşa maçında sakatlanan Abdulkadir Parmak ve Dorukhan Toköz'den kara haber geldi. Kulüp Doktoru Hakan Çelik, Parmak'ın sol uyluk arka adalesinde grade bir kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Dorukhan'ın da çekilen MR'ında sağ uyluk üst adale tendonunda gerilme ve ödem belirlendiği duyuruldu. İki oyuncunun da sahalara dönme süresinin 1-3 hafta olduğu öğrenildi.