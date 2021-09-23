Konyaspor Trabzonspor : 2-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Yüksek heyecana sahne olan karşılaşma karşılıklı gollerle 2-2 sona erdi.

Konyaspor'un gollerini 20. ve 46. dakikalarda Endri Çekici kaydetti. Trabzonspor'un golleri ise 1. dakikada Cornelius ve Hadziahmetovic'ten (kk) geldi. Ayrıca bordo-mavililerde Vitor Hugo, 8. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber Konyaspor puanını 12'ye, Trabzonspor ise 14'e yükseltti.

SERİ DEVAM ETTİ

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın imza atmasıyla birlikte deplasmanda 20 maçlık yenilmezlik serisi oluşturan Trabzonspor, bu seriyi 21 maça çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada konuk ekip öne geçti. Hamsik'in sol kanattan ortasında, altıpas üzerindeki Bakasetas meşin yuvarlağı Cornelius'a bıraktı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

6. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kurtardı.

7. dakikada Vitor Hugo'nun Skubic'in ayağına müdahalesinde hakem Halil Umut Meler, bordo-mavili oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

10. dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Skubic'in ara pasında çizgiye inen Serdar Gürler'in içeriye kestiği ortada Çekiçi'nin volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

31. dakikada Çekiçi'nin ceza sahasına ortasında, Skubic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

41. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında, Çekiçi'nin sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, top direkten döndü.

46'ncı dakikada defanstan dönen topu önünde bulan ve ceza sahasına giren Çekici'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.



60'ıncı dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.



76'ncı dakikada Peres'in ortasında ceza sahasında Ahmet Çalık kafa vuruşyla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'in yüzüne çarpıp ağlarla buluştu: 2-2.



79'uncu dakikada topla ceza sahasına giren Gervihno kaleci Sehic ile karşı kaşıya kaldı. Sehic müdahalesiyle topun sahibi oldu.