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Son dakika Trabzonspor haberleri | 12 yılın en iyisi!

Süper Lig'de 5. hafta sonunda 13 puanla namağlup yoluna devam eden Trabzonspor, Beşiktaş ile liderliği paylaşıyor. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde bu doğrultuda son 12 yılın en iyi dönemine ulaştı. En son 2008-09’un ilk 5 haftasında 13 puan alan Trabzon, bu dönem de 13’e ulaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberleri | 12 yılın en iyisi!

Karadeniz devi gibi teknik direktör Abdullah Avcı da kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile adeta yenilgiyi unuttu. Bugüne kadar Trabzonspor'un başında 37 lig karşılaşmasına çıkan tecrübeli teknik adam bu maçlarda sadece 3 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

22 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.10'luk puan gibi son derece yüksek bir ortalamayı da yakaladı. Fırtına, 12 sezon sonra bir ilk imza atarak ilk 5. haftanın en çok puanını topladı. Bordo-mavililer 2008-2009 sezonunda 5 maçta 13 puan almıştı.

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