Son beş senenin zirvesi

Sezona 3'te 3 yaparak başlayan, Galatasaray derbisinde de 2-0'dan dönerek 2-2'yi yakalayan Trabzonspor, 4. haftayı 10 puanla tamamladı. Bordo-mavili takımda bu iyi başlangıç en son 2015-16 döneminde takımın başında bulunan Şota ile yakalanmıştı.
Sezona 3'te 3 yaparak başlayan, Galatasaray derbisinde de 2-0'dan dönerek 2-2'yi yakalayan Trabzonspor, 4. haftayı 10 puanla tamamladı. Bordo-mavili takımda bu iyi başlangıç en son 2015-16 döneminde takımın başında bulunan Şota ile yakalanmıştı. 2015-16'da 4. haftayı Fenerbahçe'nin ardından ikinci tamamlayan Karadeniz devi, bu sezon ise Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada. Ancak bordo-mavili takım 2015-16'nın ilk 4 haftasında 6 gol atıp kalesinde 3 gol görürken, bu sezon ise fileleri 10 kez sarstı, sadece 4 kez rakiplerine geçit verdi.