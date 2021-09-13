Haberler Trabzonspor Fan Token değişimi yaptılar

Fan Token değişimi yaptılar

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ile Galatasaray kaptanı Muslera karşılaşma öncesi saha kenarında bir araya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerine kendi kulüplerine ait Fan Token takasını gerçekleştirdi. Muslera ve Uğurcan birbirlerine başarı dilemeyi de ihmal etmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Fan Token değişimi yaptılar
Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ile Galatasaray kaptanı Muslera karşılaşma öncesi saha kenarında bir araya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerine kendi kulüplerine ait Fan Token takasını gerçekleştirdi. Muslera ve Uğurcan birbirlerine başarı dilemeyi de ihmal etmedi.
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