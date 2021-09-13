Fan Token değişimi yaptılar

Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır ile Galatasaray kaptanı Muslera karşılaşma öncesi saha kenarında bir araya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerine kendi kulüplerine ait Fan Token takasını gerçekleştirdi. Muslera ve Uğurcan birbirlerine başarı dilemeyi de ihmal etmedi.
Trabzonspor'dakaptanUğurcan Çakır ileGalatasaray kaptanı Muslera karşılaşmaöncesi saha kenarında biraraya geldi. İkili bu buluşmada birbirlerinekendi kulüplerine ait FanToken takasını gerçekleştirdi. Muslerave Uğurcan birbirlerine başarıdilemeyi de ihmal etmedi.