Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı Galatasaray'ı gözüne kestirdi

Karadeniz devi, tek galibiyetini Beşiktaş deplasmanında 2-1'lik sonuçla alırken evinde Fenerbahçe'ye 1-0, Galatasaray 'a 2-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor , Abdullah Avcı yönetiminde sahasında üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda galip gelemedi. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde sahasında Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu.

PALABIYIK YÖNETECEK

Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Buna göre pazar günü saat 20.00'de oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile bugüne kadar çıktığı 29 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 6 kez kaybetti. Cimbom ise 28 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik aldı ve 5 kez yenildi.