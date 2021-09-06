Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Irakli Azarovi transferinde flaş gelişme! Dinamo Batum... (TS haberi)

Son dakika spor haberi: Irakli Azarovi transferinde flaş gelişme! Dinamo Batum... (TS haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan isimlerden olan Irakli Azarovi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Buna göre 19 yaşındaki oyuncu Bordo-Mavililer'e transferi ile ilgili durumunu kulübüne sorduğu öğrenildi. İşte detaylar... (TS haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 10:16
Son dakika spor haberi: Irakli Azarovi transferinde flaş gelişme! Dinamo Batum... (TS haberi)

Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan Irakli Azarovi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milliyet'in haberine göre; Gürcistan Milli Takım kampında olan 19 yaşındaki sol bekin Trabzonspor'a transferiyle ilgili durumunu kulübüne sorduğu öğrenildi. Belçika'dan Club Brugge ile Rus ekibi Krasnodar'ın kadrosuna katmak için uğraş verdikleri yetenekli futbolcunun, Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Dinamo Batum'un ise bu transferde şimdilik frene basma eğiliminde olduğu ve bir sonraki transfer dönemini beklemek istediği belirlendi. Bordo-mavililer de Süper Lig'de transfer döneminin 8 Eylül'de bitecek olması nedeniyle son güne kadar bu transfer için çalışmalarını sürdürecek.

Irakli Azarovi, Dinamo Batum formasıyla 26 resmi maça çıktı, 2 gol 2 asistle oynadı.

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