Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

Yaptığı 9 transferle sezona fırtına gibi giren, 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Mert Müldür için de girişimlerini sürdürüyor.
Yaptığı 9 transferle sezona fırtına gibi giren, 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Mert Müldür için de girişimlerini sürdürüyor.
Sassuolo'nun Dortmund'dan Toljan'ı alıp sağ kanadı ABD asıllı oyuncuya teslim etmesinden sonra 22 yaşındaki yıldız kenara itilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı; sağ bek, sağ kanat ve stoper oynama özellikleri bulunan 1.84 boyundaki milli futbolcuyu takımında görmek istiyor.
Peres'in sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Avcı'nın, Müldür için Sassuolo'ya teklif yapılmasını istediği öğrenildi. Başarılı hocanın Müldür'de ısrarcı olduğu biliniyor.
2024'E KADAR SÜRÜYOR
Karadeniz devinin, Sassuolo ile Mert'i 1 yıllığına kiralamak için temas kurduğu ve girişimlerini hızlandırdığı dile getiriliyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanması bordo-mavililerin elini güçlendiriyor.
Mert'ten para kazanmanın hesaplarını yapan Sassuolo böylece bordo-mavililerin teklifine daha sıcak yaklaşmaya başladı. Çizme ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için taraftarlar da kampanya başlatmış durumda.
Bordo- mavililer, "Mert'i mutlaka almalıyız. Hem defansta hem de kanatta yıllarca sorun yaşamayız. Mert de gelirse gücümüze güç katarız" şeklindeki twetleri ile yönetime çağrıda bulunuyorlar.