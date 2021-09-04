Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

2024'E KADAR SÜRÜYOR Karadeniz devinin, Sassuolo ile Mert'i 1 yıllığına kiralamak için temas kurduğu ve girişimlerini hızlandırdığı dile getiriliyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanması bordo-mavililerin elini güçlendiriyor.

Mert'ten para kazanmanın hesaplarını yapan Sassuolo böylece bordo-mavililerin teklifine daha sıcak yaklaşmaya başladı. Çizme ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için taraftarlar da kampanya başlatmış durumda.