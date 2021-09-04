Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'e 3 galibiyet ile başlayan Trabzonspor'da fırsat trasnferi için nabız yoklanmaya devam ediyor. Bordo-mavililerin milli futbolcu Mert Müldür için ısrarı sürüyor. Abdullah Avcı 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

Yaptığı 9 transferle sezona fırtına gibi giren, 3 maçta 3 galibiyet alarak liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor, Mert Müldür için de girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

Sassuolo'nun Dortmund'dan Toljan'ı alıp sağ kanadı ABD asıllı oyuncuya teslim etmesinden sonra 22 yaşındaki yıldız kenara itilmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı; sağ bek, sağ kanat ve stoper oynama özellikleri bulunan 1.84 boyundaki milli futbolcuyu takımında görmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

Peres'in sol bekte de oynayabilmesi nedeniyle Avcı'nın, Müldür için Sassuolo'ya teklif yapılmasını istediği öğrenildi. Başarılı hocanın Müldür'de ısrarcı olduğu biliniyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

2024'E KADAR SÜRÜYOR

Karadeniz devinin, Sassuolo ile Mert'i 1 yıllığına kiralamak için temas kurduğu ve girişimlerini hızlandırdığı dile getiriliyor. Avrupa'da transfer döneminin kapanması bordo-mavililerin elini güçlendiriyor.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

Mert'ten para kazanmanın hesaplarını yapan Sassuolo böylece bordo-mavililerin teklifine daha sıcak yaklaşmaya başladı. Çizme ekibi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için taraftarlar da kampanya başlatmış durumda.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Mert Müldür'de ısrarcı

Bordo- mavililer, "Mert'i mutlaka almalıyız. Hem defansta hem de kanatta yıllarca sorun yaşamayız. Mert de gelirse gücümüze güç katarız" şeklindeki twetleri ile yönetime çağrıda bulunuyorlar.

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