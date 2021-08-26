Trabzonspor maçı: Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | TS haberleri

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Trabzonspor, Roma'ya konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

AS Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Shomurodov.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

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ROMA - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

TRABZONSPOR'UN KAMP KADROSU BELLİ OLDU!

Trabzonspor'un Roma maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Muhammet Taha, Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Ahmetcan, Hugo, Trondsen, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Siopis, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Tedavisi devam eden Dorukhan'ın yanı sıra yeni transfer Denswil kafilede yer almadı.

ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Roma Olimpiyat Stadı'nda Slovak oyuncusu Marek Hamsik ile bir basın toplantısı düzenledi.

Avcı, geçen haftaki müsabakanın dengeli geçtiğini anımsatarak, "Oyunların dengeli olduğu, savunmada hücumda beraber hareket edildiği, zaman zaman Roma'nın, zaman zaman bizim oyunu elimize aldığımız, dengeli, aslında bu ligin üzerinde bir müsabaka, sonuna kadar konsantrasyonu yüksek, iki takımın da oyuncularının odaklandığı, detayların kazanıp veya detayların kaybettiği bir müsabakadan mağlup olarak ayrıldık." dedi.

Bu maçın analizini yaptıklarını belirten Avcı, "Bunun üzerine ikinci maç. Evet Roma takımının önemli bir avantajı olabilir. Ama bu oyun oyunun içindeki anlarla detaylarla belirleyici oluyor. Biz de bunu özellikle yarınki müsabakada son ana kadar oyun içinde odaklı kalarak, oyun içinde neler yapabileceğimizi oyuncularımızla paylaşıp, sonuna kadar turu getirmeyi zorlamak istiyoruz." diye konuştu.

Roma takımının İtalya Serie A'ya da galibiyetle başladığını anımsatan Trabzonspor Teknik Direktörü, "Roma takımı da Mourinho da lige galibiyetle başladılar. Avrupa kupasında da bir adım attılar. Onları da tebrik ediyoruz. Yarın ilk maç gibi güzel, oyunların dengeli olduğu, umarım güzel şehirde olmaktan son derece mutlu olduğumuz, keyifle ayrılacağımız bir akşam olur." ifadelerini kullandı.

Deplasman golü kuralının kalkması ve bu maçta bunun kendileri için avantaj olup olmadığına ilişkin görüşleri sorulan Abdullah Avcı, "Deplasman golü kuralının kalkmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle takımların, bu kadar kısa sürelerde oynadıkları müsabakalarda, deplasman galibiyeti veya gollerinin eşitliği halinde avantajlı olması halinin ortadan kalkmasının daha çekişmeli bir durum, daha rekabet oluşturacağını düşünüyorum. O nedenle bunu destekliyorum." şeklinde konuştu."İlk maç aslında iki takım için de oldukça zorlu geçen bir maç oldu. İki takımın da sonuna kadar zorladığı bir maç oldu. Bence Roma, ilk maçı ufak detaylarla kazandı. Biz iyi mücadele ettik. Maçı kaybetsek de taraftarımız da bizi alkışladı. Roma maçındaki performansımız, bizim ne kadar iyi ekip olduğumuzu da gösterdi. Rövanş maçında da aynısını yapmamız lazım, belki biraz daha fazlasını yapmalıyız. Biz yarın sahaya çıktığımızda maçı güzel değerlendirip, tabii ki tur atlamayı umuyoruz. Yarın onların evinde, taraftarları önünde oynayacağız, belki daha da zorlu geçecek."