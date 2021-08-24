Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yeni yıldızı Stefano Denswil şehre geldi

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yeni yıldızı Stefano Denswil şehre geldi

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'e 2 galibiyet ile başlayan Trabzonspor transferde duracak gibi değil. Bordo-mavililer, İtalya Serie A takımlarından Bologna forması giyen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı. Denswil gece saatlerinde Trabzon'a geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 07:20
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'un yeni yıldızı Stefano Denswil şehre geldi

Uzun süredir sol stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Stefano Denswil'i Türkiye'ye getirdi.

Bordo-mavililer oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki savunma oyuncusu gece geç saatlerde Trabzon'a ulaştı. Stefano Denswil'i bordo-mavili taraftarlar karşıladı.

Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

28 yaşındaki savunmacı, Bologna formasıyla 35 resmi maçta süre aldı ve takımına 1 asistlik katkı sağladı.

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