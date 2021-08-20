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Trabzonspor-Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu

Son dakika Trabzonspor spor haberi: Trabzonspor'un Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:55
Trabzonspor-Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maç biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.

Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği kaydedilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı aktarıldı.

Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:

VIP Platinum: 750 lira.

VIP Gold: 500 lira.

VIP Silver: 350 lira

Batı tribün: 200 lira.

Doğu tribün: 150 lira.

Fırtına tribün: 100 lira.

Kale arkaları: 80 lira.

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