Trabzonspor-Sivasspor maçının biletleri satışa sunuldu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, maç biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.
Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği kaydedilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı aktarıldı.
Bilet fiyatları kategorilerine göre şu şekilde belirlendi:
VIP Platinum: 750 lira.
VIP Gold: 500 lira.
VIP Silver: 350 lira
Batı tribün: 200 lira.
Doğu tribün: 150 lira.
Fırtına tribün: 100 lira.
Kale arkaları: 80 lira.
Sivasspor maçı biletleri satışa çıktı— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 20, 2021
Detaylar 👉 https://t.co/9sbdioFejh pic.twitter.com/54H0P2mhLO