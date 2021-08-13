Sıra Roma'da

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında 3-3 berabere kaldığı Molde'yi rövanşta penaltılarla 5-4 yenerek playoff turuna yükseldi. Edgar'ın 57. dakikada attığı golle öne geçen bordo-mavililer, hakemin anlamsızca 7 dakika uzattığı maçın son anlarında kalesini savunamadı. Bitime saniyeler kala Sigurdarson'ın sayısı ile 1-1 oldu ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatmalarda da skor değişmedi.



İLK MAÇ 19'UNDA

Karadeniz devinde Anastasios Bakasetas, Bruno Peres, Berat Özdemir ve Anders Trondsen penaltıyı gole çevirdi. Edgar Ie ise dışarıya attı. Molde'de Eirik Andersen ve David Datro Fofana penaltıları kaçırdı. Magnus Grödem, Björn Sigurdarson ve Birk Risa ise değerlendirdi. Konferans Ligi play-off eleme turu Trabzonspor- Roma ilk maçı 19 Ağustos'ta, rövanş ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

EDGAR ÖNCE ATTI SONRA KAÇIRDI

Bordo-mavililer dün Molde'yi penaltılarla elerken, Edgar kritik maçlarda sahne alması ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon G.Saray derbisinde de muhteşem bir gol atan Portekizli stoper, dün de 57. dakikada fileleri sarstı. Trabzonspor ile toplam 43 maça çıkan ve 3 kez gol sevinci yaşayan 27 yaşındaki savunmacı, penaltıyı ise dışarı attı.

UĞURCAN ÇAKIR DEVLEŞTİ

Trabzonspor'un file kalecisi Uğurcan Çakır dün kalesinde duvar ördü. Normal sürede birkaç net kurtarışla yıldızlaşan 25 yaşındaki eldiven, uzatma anlarında karşı karşıya kaldığı rakiplerine geçit vermedi. Bir de penaltı kurtaran Uğurcan, turun en önemli kahramanlarından biri oldu. Kaptan maç sonrası, "Turu geçmemiz çok önemliydi. Başardık" diye konuştu.

MOURINHO'YA İLK MESAJ

Fırtına, yeni rakibi Roma'ya mesaj verdi. Karadeniz devi, Molde maçı sonrası Roma'ya ilk mesajı 'Geliyoruz' şeklinde yolladı. Bordo-mavililerin bu paylaşımı büyük ilgi gördü. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "Molde çok diri takım. 19. maçını oynadı. Roma karşısında daha rahat oynayacağımızı düşünü-yorum. Onlar da bizim gibi lige yeni başlıyorlar" ifadelerini kullandı.

DİREK GELENEĞİ!

Temsilcimizin dün Molde karşısında bir kez daha topu direkten döndü. Trabzon'daki ilk karşılaşmada Nwakaeme ve uzatma anlarındaki penaltıda Bakasetas ile iki kez direğe takılmıştık. Dün de 10. dakikada Hamsik'in kafa vuruşunda top üst direkten döndü. İki maçta 3 kez direğe nişanladık.

SÖRLOTH KUTLADI

Bordo-mavililerin eski golcüsü Sörloth, Molde-Trabzon maçını çok yakından takip etti. Norveçli forvet, turun ardından Trondsen'in penaltı pozisyonunu İnstagram hesabından paylaştı. Eski takımını kutlayan 25 yaşındaki golcünün bu paylaşımına Trabzonspor taraftarı beğeni yağdırdı.