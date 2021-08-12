Ahmet Ağaoğlu: İnşallah turla döneriz

Molde maçı için takımla Norveç'e giden Başkan Ahmet Ağaoğlu, havalimanında konuştu. Ağaoğlu, rakibe oranla daha güçlü olduklarını da vurgulayarak, "Takım hemen hemen hazır. Molde'nin tek avantajı 19. resmi maçlarına çıkmaları. Ama her alanda onlardan daha güçlüyüz. İnşallah aksilik olmaz. Turu atlarız geliriz. İlk maçta oldukça iyiydik. İyi oynadık. Ancak biraz defans zaafiyeti oluştu. Abdullah hocanın en fazla önem verdiği şey savunma güvenliği. Sezon başında söylemiştim şampiyonluk mücadelesi verecek kadroyu oluşturuyoruz'' ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE SİZİ DOYURAMADIK!

Başkan Ahmet Ağaoğlu, transferle ilgili soruya ilginç bir cevap verdi. Ağaoğlu "Transfer yapa yapa sizi mutlu edemedik, daha doğrusu sizi doyuramadık" dedi.