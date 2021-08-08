Son dakika transfer haberi: Cornelius Trabzonspor'a yakın! Anlaşma 4 yıllık

Transfer operasyonunda önceliğini forvet hattına veren Trabzonspor, 3 isimle görüşme halindeydi. Cagliari'nin İtalyan santrforu Alberto Cerri ve Dnipro- 1'in Ukraynalı yıldızı Artem Dovbyk'in yanında öncelik ise Parma'nın 28 yaşındaki golcüsü Andreas Cornelius'tu.

Bordomavililer ile Cornelius arasında yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat edildi ve dün oyuncunun menajeri Trabzon'a geldi. Facetime üzerinden Trabzon'dan ev bakan Ukraynalı'nın istediği rakamla Fırtına'nın önerisi arasındaki farkın 1 milyon Euro'ya kadar indiği bildirildi.

ANLAŞMA 4 YILLIK

İtalyan Gazeteci Gianluca Di Marzio, Cornelius'un Trabzonspor ile 4 yıllık anlaşma sağladığını ve imzaların yakın zamanda atılacağını duyurdu.



MENAJERİ TRABZON'A GELMİŞTİ

Öte yandan Cornelius'un menajerinin, oyuncuyla sürekli irtibat halinde olduğu ve Danimarkalı golcünün kalacağı ev için incelemeler yaptığı öğrenilmişti.