Haberler Trabzonspor Son dakika Trabzonspor haberleri: Yola çıktılar! Yeni Fırtına'ya 3 transfer... Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yola çıktılar! Yeni Fırtına'ya 3 transfer... Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle takviye eden Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Forvet, orta saha ve stoper bölgelerini güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, bu mevkiler için 3 futbolcuyu listesine aldı. Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate için girişimler sürüyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 11:18
Son dakika Trabzonspor haberleri: Yola çıktılar! Yeni Fırtına'ya 3 transfer... Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate

Abdullah Avcı yönetiminde yein sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik, Fode Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katan bordo-mavililer, birkaç takviye daha yaparak transferi kapatmak istiyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yola çıktılar! Yeni Fırtına'ya 3 transfer... Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate

Fırtına, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda forvet, orta saha ve stoper bölgeleri için arayışlarını sürdürürken, gündeme 3 isim geldi.

İşte o futbolcular:

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yola çıktılar! Yeni Fırtına'ya 3 transfer... Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate

ARTEM DOVBYK

Dnipro takımında forma giyen, aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı'nda da görev yapan golcü oyuncu için görüşmeler sürüyor. Trabzonspor, Ukrayna kulübü ile bonservis pazarlığında.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yola çıktılar! Yeni Fırtına'ya 3 transfer... Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate

KAAN KAIRINEN

Norveç'in Lilleström takımında forma giyen Türk asıllı Finlandiyalı orta saha için girişimleerini sürdüren bordo-mavililer, yaklaşık 500 bin euroya transferi bitirmek istiyor.

Son dakika Trabzonspor haberleri: Yola çıktılar! Yeni Fırtına'ya 3 transfer... Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate

CHEIKHOU KOUYATE

Senegalli savunma oyuncusu için İngiliz kulübü Crystal Palace ile temaslarını sıklaştıran Trabzonspor, birkaç gün içinde transferde mutlu sona ulaşmak istiyor.

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