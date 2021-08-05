Son dakika Trabzonspor haberleri: Yola çıktılar! Yeni Fırtına'ya 3 transfer... Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate

Abdullah Avcı yönetiminde yein sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik, Fode Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katan bordo-mavililer, birkaç takviye daha yaparak transferi kapatmak istiyor.