Son dakika Trabzonspor haberleri: Yola çıktılar! Yeni Fırtına'ya 3 transfer... Artem Dovbyk, Kaan Kairinen ve Cheikhou Kouyate

Abdullah Avcı yönetiminde yein sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor, şu ana kadar kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Gervinho, Bruno Peres, Marek Hamsik, Fode Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katan bordo-mavililer, birkaç takviye daha yaparak transferi kapatmak istiyor.
Fırtına, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda forvet, orta saha ve stoper bölgeleri için arayışlarını sürdürürken, gündeme 3 isim geldi.
İşte o futbolcular:
ARTEM DOVBYK
Dnipro takımında forma giyen, aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı'nda da görev yapan golcü oyuncu için görüşmeler sürüyor. Trabzonspor, Ukrayna kulübü ile bonservis pazarlığında.