8 bin bilet satıldı

Fırtına, yarın 20.30'da Molde ile karşı karşıya gelecek. 500 günü aşkın bir süre sonra taraftarına UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında kavuşacak bordo-mavililer, 150 TL'den başlayan fiyatlarla biletleri Cumartesi günü satışa sunmuştu. % 50 kapasite ile 19 bin bilet satışa çıkaran Trabzonspor'da aradan geçen 4 günlük süreçte (Localar hariç) 8 bin bilet satıldığı öğrenildi.



DİKKAT: MASKE ZORUNLU

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ele turunda karşılaşacağı Molde maçı için stada gelecek taraftarlara yönelik bir mesaj yayınladı. Bordo-mavililer stada gelecek taraftarların maske takmasının zorunlu olduğuna dikkat çekerken, oturulacak koltuklar arasında da birer boşluk bırakılması gerektiği uyarısında bulundu.