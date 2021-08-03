Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Jonas Wind atağı!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Trabzonspor'un forvet arayışı devam ediyor. Hem geçtiğimiz dönem hem de bu sezon başında gündeme gelen Jonas Wind'in fiyatı belli oldu.

Günebakış'ın haberine göre; Danimarka devi Kopenhag'ın, 22 yaşındaki golcü için 5 milyon Euro istediği öğrenildi.

Forvet transferi için hemen hemen bu rakamları gözden çıkaran Fırtına'nın, genç yıldız için yeniden devreye girebileceği öğrenildi.

Bordo- Mavililer'in özellikle potansiyeliyle dikkat çeken Wind'i yatırım transferi olarak gördüğü ve ilerleyen günlerde duruma göre Kopenhag'la bir görüşme gerçekleştirebileceği gelen haberler arasında.