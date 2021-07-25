Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da transfer zora girdi! Umut Meraş... (TS spor haberi)

Trabzonspor 8+6 yabancı kuralı sebebiyle sol bek transferinde zorlanıyor. Türk oyuncuların yeni kural sonrası daha yüksek rakamlar istemesi sebebiyle transferler kolay olmuyor. Trabzonspor bu bölgeye tecrübeli İsmail Köybaşı 'yı aldı ancak yine de daha dinamik olan Umut Meraş'tan vazgeçmedi.

Bordo-mavililer, Le Havre'nın istediği 4 milyon Euro'da indirimi Fransız ekibine kabul ettirdi ancak bu defa da 25 yaşındaki oyuncu fazla rakam istedi. Umut, Fırtına'dan 1.4 milyon euro istiyor. Bonuslarla bu rakam 2'ye yaklaşıyor. Yönetim transferi 3. defa rafa kaldırdı. Oyuncunun tavrı nedeniyle transferin gerçekleşmesine zor gözüyle bakılıyor.