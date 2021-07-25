Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da transfer zora girdi! Umut Meraş... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da transfer zora girdi! Umut Meraş... (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren bordo mavililerde gündemde olan Umut Meraş transferi zora girdi. Fırtına, milli futbolcunun istediği yıllık ücret talebi nedeniyle transferi rafa kaldırdı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da transfer zora girdi! Umut Meraş... (TS spor haberi)

Trabzonspor 8+6 yabancı kuralı sebebiyle sol bek transferinde zorlanıyor. Türk oyuncuların yeni kural sonrası daha yüksek rakamlar istemesi sebebiyle transferler kolay olmuyor. Trabzonspor bu bölgeye tecrübeli İsmail Köybaşı'yı aldı ancak yine de daha dinamik olan Umut Meraş'tan vazgeçmedi.

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da transfer zora girdi! Umut Meraş... (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, Le Havre'nın istediği 4 milyon Euro'da indirimi Fransız ekibine kabul ettirdi ancak bu defa da 25 yaşındaki oyuncu fazla rakam istedi. Umut, Fırtına'dan 1.4 milyon euro istiyor. Bonuslarla bu rakam 2'ye yaklaşıyor. Yönetim transferi 3. defa rafa kaldırdı. Oyuncunun tavrı nedeniyle transferin gerçekleşmesine zor gözüyle bakılıyor.

SON DAKİKA