Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI İZLE

Süper Lig'de geçen sezonu 4. sırada tamamlayan, bu sezon ise şu ana kadar yaptığı transferlerle adından söz ettiren Tarabzonspor, hazırlık maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanıyor. İlk iki hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u ise 1-0 mağlup eden Fırtına, 3'te 3 yapmak istiyor.

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, A. Parmak, Flavio, Muratcem, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Yunus Mallı

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Zulj, Edin Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Muhammet Demir

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Başakşehir maçı saat 19:00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.