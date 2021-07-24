Haberler Trabzonspor İki gruba ayrıldılar

İki gruba ayrıldılar

Fırtına, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı. Bandırmaspor maçında oynayanlar yenilenme, diğerleri ise pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman çift kale ile sona erdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
İki gruba ayrıldılar
Fırtına, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde TFF Riva Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı. Bandırmaspor maçında oynayanlar yenilenme, diğerleri ise pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. İdman çift kale ile sona erdi.
SON DAKİKA