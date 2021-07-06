Trabzonspor'dan açıklama: Eskişehirspor'un daveti gerçeği yansıtmamaktadır (TS spor haberi)

Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu'nun 'Trabzonspor'dan davet aldık' açıklamasının ardından bordo mavili kulüpten bir açıklama geldi.

İşte yapılan açıklama:

Eskişehirspor Kulübü Divan Başkanı Ali Çelikoğlu'nun "Trabzonspor bizi davet etti. Bu bir dostluk mesajıdır" şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konudaki tavrımız nettir. Taviz vermemiz de kesinlikle söz konusu değildir.

Saygılarımızla…



