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Trabzonspor'da Sörloth transferi için bir kapı daha açıldı! Leipzig...

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren bordo mavililer, Alexander Sörloth'a imza attırmak için bir adım daha yaklaştı. Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran Bundesliga ekibi RB Leipzig, forvet hattına Andre Silva'yı transfer etti. Böylece, Norveçli golcünün Trabzonspor'a imza atması bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar... | TS haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Sörloth transferi için bir kapı daha açıldı! Leipzig...

Trabzonspor transfer döneminin başında yıldız isimleri kadrosuna katarken gözler forveve çevrildi. Listeye birçok aday girdi ancak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Uzun Sokak'ta yürüyen taraftarın da aklında tek bir isim var: Alexander Sörloth...

Trabzonspor'da Sörloth transferi için bir kapı daha açıldı! Leipzig...

Norveçli oyuncu, kariyerinin bu döneminde Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istiyor ancak Leipzig'de forma şansı yok denecek kadar az. Alman ekibi, 23 milyon euro ödeyip Silva'yı da kadrosuna kattı.

Trabzonspor'da Sörloth transferi için bir kapı daha açıldı! Leipzig...

AHMET AĞAOĞLU UĞRAŞIYOR
Bordo-mavili takımda Alexander Sörloth transferiyle başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat ilgileniyor. Eski gol kralına yeniden Trabzonspor forması giydirmek için yoğun uğraş veriliyor.

Trabzonspor'da Sörloth transferi için bir kapı daha açıldı! Leipzig...

Karadeniz temsilcisi bu sezon 1.5 milyon euro olarak belirlediği net ücret politikasını Sörloth için de uygulayacak ancak ciddi bonuslarla Norveçli yıldızı ikna etmeyi planlıyorlar. RB Leipzig'de 5. forvet konumuna düşen 25 yaşındaki futbolcu için bir süre daha beklenecek. Ardından alternatif isimlerle görüşülecek.

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