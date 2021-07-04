Trabzonspor'da Sörloth transferi için bir kapı daha açıldı! Leipzig...

Trabzonspor transfer döneminin başında yıldız isimleri kadrosuna katarken gözler forveve çevrildi. Listeye birçok aday girdi ancak başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Uzun Sokak'ta yürüyen taraftarın da aklında tek bir isim var: Alexander Sörloth...
Norveçli oyuncu, kariyerinin bu döneminde Avrupa'nın 5 büyük liginde kalmak istiyor ancak Leipzig'de forma şansı yok denecek kadar az. Alman ekibi, 23 milyon euro ödeyip Silva'yı da kadrosuna kattı.
AHMET AĞAOĞLU UĞRAŞIYOR
Bordo-mavili takımda Alexander Sörloth transferiyle başkan Ahmet Ağaoğlu bizzat ilgileniyor. Eski gol kralına yeniden Trabzonspor forması giydirmek için yoğun uğraş veriliyor.