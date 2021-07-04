Trabzonspor'da Sörloth transferi için bir kapı daha açıldı! Leipzig...

Karadeniz temsilcisi bu sezon 1.5 milyon euro olarak belirlediği net ücret politikasını Sörloth için de uygulayacak ancak ciddi bonuslarla Norveçli yıldızı ikna etmeyi planlıyorlar. RB Leipzig'de 5. forvet konumuna düşen 25 yaşındaki futbolcu için bir süre daha beklenecek. Ardından alternatif isimlerle görüşülecek.