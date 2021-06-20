Haberler Trabzonspor Son dakika spor haberi: Trabzonspor yönetiminden menajerlere Djaniny yanıtı! (TS haberi)

Son dakika spor haberi: yönetiminden menajerlere yanıtı! ()

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da transfer teklifi beklenen isimlerden için yeni gelişmeler yaşanıyor. 'nın tecrübeli forveti için birçok menajer yetki belgesi almak amacıyla başvuru yaptı. Yönetim, “Teklifleri getirin, değerlendirelim” diyerek tok satıcı rolü oynadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor yönetiminden menajerlere Djaniny yanıtı! (TS haberi)

'da transfer teklifi beklenen oyunculardan için bazı menajerlerin kulübe ulaştığı ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; Menajerlerin deneyimli forvet için, "5 milyon Euro bonservis teklifi getirebiliriz" sözü verdiği öğrenilirken, yönetim gelecek teklifleri beklemeye başladı. Menajerlerin kulüplerinden 'ye büyük ilgi olduğunu Trabzonspor kulübüne bildirdiği kaydedildi. 30 yaşındaki forvet için yönetim kurulunun, "Gelen teklifleri değerlendirelim" görüşünde olduğu da bildirildi. Rakam beklenen düzeyde olursa, 2023'e kadar kontratı bulunan Yeşil Burun Adalı futbolcu için teknik direktör 'ya da danışılarak nihai karar verilecek.

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